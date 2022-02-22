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28 марта, 12:34
НовостиОбщество

Продолжается набор волонтеров, готовых помогать на Всероссийском онлайн-голосовании за новые объекты благоустройства

Продолжается набор волонтеров, готовых помогать на Всероссийском онлайн-голосовании за новые объекты благоустройства

Оно пройдет с 15 апреля по 30 мая. Задача добровольцев – донести до жителей региона, что именно они выбирают общественные пространства для ремонта. От их выбора зависит, какой парк, сквер или спортивную площадку обновят благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Волонтеры также подскажут название платформы, на которой можно проголосовать, не выходя из дома.

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