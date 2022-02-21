В селе Троицкое Целинного района завершили строительство новой школы на 528 мест

Она откроет свои двери в новом учебном году. Современное образовательное учреждение оснащено высокотехнологичным оборудованием. Здесь есть все для того, чтобы дети получали качественное образование в комфортных условиях.

Школа станет одной из самых крупных сельских учебных заведений в регионе и выполнит важнейшую задачу - разгрузит существующие общеобразовательные организации в райцентре.