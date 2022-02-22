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28 марта, 13:20
НовостиТуризм

Считанные дни остаются до старта программы детского туристического кешбэка

Считанные дни остаются до старта программы детского туристического кешбэка

Отправить по ней ребенка в детский лагерь можно будет с 1 мая и на протяжении всего лета. Чтобы принять участие в программе, нужно оплатить путевку в детский лагерь картой «Мир».

В течение 5 дней после покупки вы получаете возврат потраченных средств. Сумма составит 50% от стоимости покупки, но не более 20 тысяч рублей. В туристическом кешбэке могут участвовать зарегистрированные туроператоры и классифицированные гостиницы. В Калмыкии этим требованиям соответствуют три туроператора.

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