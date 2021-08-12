В Элисте состоялся Фестиваль по национальным видам спорта

Организатором мероприятия выступило Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы» при поддержке Министерства спорта и молодежной политики Калмыкии. Его участниками стали спортсмены-любители. Всего 18 команд из Элисты и районов республики. Они состязались в стрельбе из лука, мини-футболе, волейболе, перетягивании каната и других видах спорта. Подробнее расскажет Белг Манцаева.

Стрельба из лука стала одной из самых многочисленных по количеству участников дисциплиной фестиваля. 11 команд состязались в меткости. Представительница Целинного района Цаган Кукшова говорит, что для нее это еще одна возможность испытать свои силы. По итогам личного зачета она заняла второе место.

Фестиваль по национальным видам спорта физкультурно-оздоровительным обществом «Трудовые резервы» проводится в Элисте впервые. Однако желающих принять в нем участие оказалось немало. Команды представляли, как муниципалитеты, так и отдельные коллективы.

Цель фестиваля не только приобщение к спорту и здоровому образу жизни, но также он возвращает нас к истокам. Умельцы и новички смогли попробовать свои силы в бросании альчиков.

Также участники соревновались в таких видах, как армрестлинг, плавание, гиревой спорт, волейбол и мини-футбол. Как отметили организаторы мероприятия, оно способствует также развитию корпоративной физкультуры и сплочению коллективов.

Первое место по итогам состязаний в общекомандном зачете заняла команда элистинского городского профсоюза, второе и третье у республиканской службы финансово-бюджетного контроля и Октябрьского района.