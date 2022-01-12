6 февраля, 08:10
 -4 °C
87,12
76,05
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
6 февраля, 10:43
НовостиСельское хозяйство

Прочный запас грубых кормов в хозяйствах Целинного района хватит до конца зимовки

Прочный запас грубых кормов в хозяйствах Целинного района хватит до конца зимовки

Погода пока позволяет выпасать животных весь световой день. Это сэкономит и сено, и солому. Но февраль может преподнести сюрпризы.

Поэтому ход ответственной компании контролирует оперативный штаб, созданный в профильном министерстве, куда поступает информация из всех районов. Там же работает горячая линия.

Для животноводов, главное, не допустить отхода поголовья животных. Их упитанность, по словам начальника отдела развития АПК администрации Целинного РМО Валерия Бадмаева, дает уверенность выйти из зимовки без падежа.

 Подписывайтесь на нас в Facebook!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия