Прочный запас грубых кормов в хозяйствах Целинного района хватит до конца зимовки

Погода пока позволяет выпасать животных весь световой день. Это сэкономит и сено, и солому. Но февраль может преподнести сюрпризы.

Поэтому ход ответственной компании контролирует оперативный штаб, созданный в профильном министерстве, куда поступает информация из всех районов. Там же работает горячая линия.

Для животноводов, главное, не допустить отхода поголовья животных. Их упитанность, по словам начальника отдела развития АПК администрации Целинного РМО Валерия Бадмаева, дает уверенность выйти из зимовки без падежа.