Завтра начинается VI Общероссийская акция «Дарите книги с любовью»!

Она приурочена к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира.

Цель акции – cобрать книги для нуждающихся библиотек, которым так не хватает новых книг для пополнения и обновления их фондов. На самых разных площадках – это и библиотеки, и книжные магазины, и музеи, и школы, и гимназии – по всей стране с 7 по 14 февраля традиционно будет организован сбор книг.



Например, в библиотеке имени Амур-Санана пункт сбора книг будет расположен в абонементе отдела обслуживания дошкольников и младших школьников.

Все подаренные книги пополнят фонд Информационно-образовательного центра для детей и юношества. Присоединяйтесь!