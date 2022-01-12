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6 февраля, 12:10
НовостиМолодёжная политика

Завтра начинается VI Общероссийская акция «Дарите книги с любовью»!

Завтра начинается VI Общероссийская акция «Дарите книги с любовью»!

Она приурочена к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира.

Цель акции – cобрать книги для нуждающихся библиотек, которым так не хватает новых книг для пополнения и обновления их фондов. На самых разных площадках – это и библиотеки, и книжные магазины, и музеи, и школы, и гимназии – по всей стране с 7 по 14 февраля традиционно будет организован сбор книг.

Например, в библиотеке имени Амур-Санана пункт сбора книг будет расположен в абонементе отдела обслуживания дошкольников и младших школьников.

Все подаренные книги пополнят фонд Информационно-образовательного центра для детей и юношества. Присоединяйтесь!

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