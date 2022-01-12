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5 февраля, 16:46
НовостиСоциальная политикаCOVID-19

Главный государственный санитарный врач России Анна Попова отменила обязательную изоляцию для лиц, контактировавших с больными COVID-19

Главный государственный санитарный врач России Анна Попова отменила обязательную изоляцию для лиц, контактировавших с больными COVID-19

Как сказано в постановлении, опубликованном на интернет-портале правовой информации, пункт 3​​​.8 утратит силу в воскресенье. Ранее он предписывал общавшимся с больными коронавирусом соблюдение карантина в течение семи дней.

Как сказано далее в постановлении главного санитарного врача, заболевших COVID-19 будут выписывать без проведения контрольного теста, в случае, если они будут находиться на лечении дольше 7 дней.

Если выписка происходит через меньший срок, пациенты должны сдать тест на COVID-19, но не ранее, через 3 дня после подтверждения диагноза.

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