Житель Лагани Серей Гавиров наладил производство полимерно-песчаной тротуарной плитки

Это не простое покрытие, а очень прочный экологически чистый продукт. Все дело в том, что состоит она, в основном, из песка и пластиковых отходов.

За день рабочая установка выдает около 600 штук плитки, говорит Сергей Гавиров. А все началось год назад с переработки пластикового мусора. Сначала он организовал пункт приема сырья, в основном, это полиэтиленовые бутылки. Население Лагани и Улан-Хола сдает его по пять рублей за килограмм. По словам Сергея, только за один мешок старой тары люди получают по 70-80 рублей. Кроме доходного бизнеса, открытия рабочих мест, а здесь трудится три человека, это еще и забота об экологии. Ведь, по данным ученых, в природных условиях пластик разлагается от трехсот до тысячи лет.

Чтобы поддержать предприятие Гавирова, районное руководство выделило ему помещение с минимальной арендной платой. Бывший школьный учитель закупил и установил станок для прессовки сырья и дробилки для измельчения пластмассы. А на днях Сергей запустил первую производственную линейку по производству тротуарной плитки. В ее составе лаганский песок и пластик.

На выходе плитка получается сверхпрочной. В отличие от бетонной, она не подвержена воздействию солей подземных вод. Проведенные краш-тесты это доказывают.

В планах Лаганского предпринимателя установка еще одной линии по производству полимерно-песчаной плитки, для этого он планирует нанять еще 10 человек и организовать работу в две смены. А еще Сергей Гавиров ждет поставку оборудования для изготовления уличной мебели из пластика