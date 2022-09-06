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11 октября, 12:56
НовостиОбразование

"ПРО Образование-2022"

"ПРО Образование-2022"

Калмыцкие журналисты могут подать заявку на всероссийский конкурс образовательной журналистики Минпросвещения России. В нем могут участвовать сотрудники СМИ, блогеры и педагоги, публикующие материалы по образовательной тематике.

Стимулирование, сбор и распространение лучшего опыта освещения инициатив, направленных на развитие и совершенствование образования-главная цель конкурса. Всего 12 номинаций. Заявки принимаются до 30 октября.

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