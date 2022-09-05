11 октября, 09:34
 16 °C
60,8
62,31
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
11 октября, 12:23
НовостиСтроительство

12 общественных и 7 дворовых территорий благоустроят в Калмыкии

12 общественных и 7 дворовых территорий благоустроят в Калмыкии

В Элисте, Лагани, Городовиковске, Большом Царыне, Малых Дербетах, Приютном, Садовом, Обильном, Шарнуте, Яшкуле, Яшалте, и Эсто-Алтае в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2023-м благоустроят общественные и дворовые территории, об этом сообщает пресс-служба правительства Калмыкии.

В этом году в стране объявлен дополнительный Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. А по инициативе Президента России перечень участников расширился и теперь туда входят города с численностью населения до 200 тысяч человек.

По итогам конкурса определят 80 победителей. Размер гранта составит в среднем 80 млн. рублей. Заявки для участия во всероссийском конкурсе принимаются Минстроем России до 1 ноября.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия