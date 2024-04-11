Калмыкия направила в Оренбургскую область гуманитарную помощь. Всего – около 23 тонн

Продукты питания, дистиллированная вода, средства личной гигиены, антисептики будут доставлены пострадавшим от наводнения жителям г. Орска. Гуманитарный груз до пункта назначения лично сопровождает председатель калмыцкого отделения общественной организации “Российский красный крест” Олег Пюрбеев.

В акцию, организованную по поручению главы республики Бату Хасикова, по словам сенатора от Калмыкии Байира Путеева, включились многие трудовые коллективы, организации и учреждения.

Напомним, Оренбургская область столкнулась с сильнейшим за последние десятилетия паводком. С 4 апреля в области действует режим ЧС. Подтоплено более 18 тыс жилых домов и более 36 тыс. приусадебных участков. К этому число пострадавших от паводка в Оренбургской области превысило 300 тысяч человек.