Приют для собак появится в Калмыкии

На сегодняшний день в Калмыкии нет ни одного приюта для животных, при этом ситуация с безнадзорными собаками в регионе практически критическая: только за 2020 г. было зафиксировано 742 случая нападения на людей.

На встрече с Заместителем Председателя Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия Сергеем Сухининым жители дачных участков северо-запада города Элисты в очередной раз выразили свою обеспокоенность в связи с действующим несанкционированным приютом для собак, расположенным в одном из домовладений. Жители все также боятся за себя и своих детей и не в силах больше терпеть громкий лай и неприятный запах.

В ходе беседы Сергей Александрович сообщил, что вопрос организации приюта ранее уже обсуждали и на «круглом столе», организованном общественниками, и в Администрации Элисты совместно с представителями Управления ветеринарии Калмыкии – уполномоченного органа по обращению с безнадзорными животными в республике.

Результатом всех обсуждений стало решение предусмотреть средства в размере 5 млн. руб. в республиканском бюджете на 2021 год на разработку проектно-сметной документации приюта для собак и кошек. Это будет отдельное юридическое лицо со штатом специалистов по содержанию и уходу за бездомными животными. После согласования со всеми заинтересованными структурами уполномоченные органы приступят к подготовительным работам.



