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21 июля, 12:51
НовостиМолодёжная политика

Дети открывают Калмыкию для всей страны

Дети открывают Калмыкию для всей страны

Алина Голубничева и Байрта Манджиева победили во всероссийском конкурсе видеороликов «Страна открытий». Теперь уже официальные амбассадоры степного края 15 августа станут участницами экскурсии по образовательно-туристическим маршрутам Москвы. А затем отправятся в путешествие вместе с известными блогерами и режиссерами на детском поезде РЖД через Нижний Новгород, Киров, Казань и Самару. Напомним, в конкурсе участвовали 25 тысяч детей, которые записывали видео о достопримечательностях родных мест и выкладывали в сети. Всего было 10 номинаций. Высшие баллы экспертного жюри Алина получила в категории «Россия глазами детей», Байрта – в «Урбанистике».

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