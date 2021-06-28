Дети открывают Калмыкию для всей страны

Алина Голубничева и Байрта Манджиева победили во всероссийском конкурсе видеороликов «Страна открытий». Теперь уже официальные амбассадоры степного края 15 августа станут участницами экскурсии по образовательно-туристическим маршрутам Москвы. А затем отправятся в путешествие вместе с известными блогерами и режиссерами на детском поезде РЖД через Нижний Новгород, Киров, Казань и Самару. Напомним, в конкурсе участвовали 25 тысяч детей, которые записывали видео о достопримечательностях родных мест и выкладывали в сети. Всего было 10 номинаций. Высшие баллы экспертного жюри Алина получила в категории «Россия глазами детей», Байрта – в «Урбанистике».