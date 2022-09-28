Сводка дорожно-транспортных происшествий за неделю

По данным ГИБДД республики, за неделю в регионе зарегистрировано 5 случаев ДТП, в которых 2 человека погибли, шестеро получили травмы различной степени тяжести.



Одна из трагедий развернулась на 12 км автодороги "Элиста – Дивное". 35–летний житель Целинного района, управляя автомашиной ВАЗ-2110, наехал на внезапно вышедшую на проезжую часть дороги корову и допустил опрокидывание. От полученных травм доставленный в медучреждение водитель скончался. Еще одно происшествие произошло в самом райцентре. Виновный в ДТП - житель села Троицкое.