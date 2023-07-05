7 июля, 14:57
 35 °C
100,72
92,57
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
7 июля, 10:17
Новости

Приоткрывая заповедные двери… Ночная охота

Приоткрывая заповедные двери… Ночная охота

Государственный заповедник "Черные Земли" продолжает делится кадрами со своих фотоловушек. На этот раз камера расположенная у разлива артезианской скважины в заповеднике «Черные земли», стала свидетелем удачной ночной охоты лисицы на мышевидного грызуна.

"Мышь, почувствовав приближение хищника, приняла неверное решение и, вместо того, чтобы скрыться в траве, в панике выскочила на открытое пространство, чем незамедлительно воспользовалась лисица" - сообщает пресс-служба заповедника.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия