Приоткрывая заповедные двери… Ночная охота

Государственный заповедник "Черные Земли" продолжает делится кадрами со своих фотоловушек. На этот раз камера расположенная у разлива артезианской скважины в заповеднике «Черные земли», стала свидетелем удачной ночной охоты лисицы на мышевидного грызуна.

"Мышь, почувствовав приближение хищника, приняла неверное решение и, вместо того, чтобы скрыться в траве, в панике выскочила на открытое пространство, чем незамедлительно воспользовалась лисица" - сообщает пресс-служба заповедника.