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2 сентября, 10:56
НовостиСпорт

Команда Калмыкии участвует в финале всероссийского летнего фестиваля ГТО среди школьников

Команда Калмыкии участвует в финале всероссийского летнего фестиваля ГТО среди школьников

Его проводят в формате трехнедельной смены международном детском центре «Артек». В программе фестиваля – бег, стрельба, метание мяча, отжимание, наклон вперед на гимнастической скамье, подтягивания, плавание, прыжки в длину, эстафета - сообщили в региональном центре тестирования ГТО. Ребят ждут мастер-классы, тренинги, интерактивы, встречи с известными спортсменами.

Фото из аккаунта Центра тестирования ВФСК "ГТО" Калмыкия.

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