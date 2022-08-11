Команда Калмыкии участвует в финале всероссийского летнего фестиваля ГТО среди школьников

Его проводят в формате трехнедельной смены международном детском центре «Артек». В программе фестиваля – бег, стрельба, метание мяча, отжимание, наклон вперед на гимнастической скамье, подтягивания, плавание, прыжки в длину, эстафета - сообщили в региональном центре тестирования ГТО. Ребят ждут мастер-классы, тренинги, интерактивы, встречи с известными спортсменами.



Фото из аккаунта Центра тестирования ВФСК "ГТО" Калмыкия.