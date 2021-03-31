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19 апреля, 15:20
НовостиКультура

Приобщиться к культуре изобразительного искусства соседних регионов можно уже сейчас

Приобщиться к культуре изобразительного искусства соседних регионов можно уже сейчас

В Национальном музее имени Пальмова проходит выставка осетинских художников «Осетинский колорит». На ней представлены свыше 100 работ пятидесяти авторов из северо-кавказского региона. 

На выставке можно ознакомиться с картинами как именитых мастеров кисти, уже приобретших широкую известность, так и тех, кто только начинает свой творческий путь. Настолько масштабная экспозиция в Калмыкии представлена впервые за долгие годы. 

Выставка продлится до 10 мая.

 

 

 

 

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