Приобщиться к культуре изобразительного искусства соседних регионов можно уже сейчас

В Национальном музее имени Пальмова проходит выставка осетинских художников «Осетинский колорит». На ней представлены свыше 100 работ пятидесяти авторов из северо-кавказского региона.

На выставке можно ознакомиться с картинами как именитых мастеров кисти, уже приобретших широкую известность, так и тех, кто только начинает свой творческий путь. Настолько масштабная экспозиция в Калмыкии представлена впервые за долгие годы.

Выставка продлится до 10 мая.