Приобрести недвижимость и не стать обманутым

Новая система, которая с 1 июля внедряется в стране, позволит избежать случаев, когда человек, вложив все свои накопления в будущий дом, в итоге может остается и без него, и без денег.

Дело в том, что все застройщики в стране, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на механизм долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов.

По новому законодательству, человек вносит сумму на оплату договора на счет, который блокируется до момента ввода дома в эксплуатацию и оформления первого права собственности. А сами работы по возведению объекта будут осуществляться на банковские кредиты.

Каким образом будут функционировать новые правила в Калмыкии, сегодня расскажут специалисты, а именно главный архитектор республики. Но уже в выпуске "Вести Калмыкия" в 14.30.