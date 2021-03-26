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13 апреля, 14:22
НовостиСтроительствоОбщество

Приобрести недвижимость и не стать обманутым

Приобрести недвижимость и не стать обманутым

Новая система, которая с 1 июля внедряется в стране, позволит избежать случаев, когда человек, вложив все свои накопления в будущий дом, в итоге может остается и без него, и без денег.

 Дело в том, что все застройщики в стране, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на механизм долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. 

 По новому законодательству, человек вносит сумму на оплату договора на счет, который блокируется до момента ввода дома в эксплуатацию и оформления первого права собственности. А сами работы по возведению объекта будут осуществляться на банковские кредиты.

  Каким образом будут функционировать новые правила в Калмыкии, сегодня расскажут специалисты, а именно главный архитектор республики. Но уже в выпуске "Вести Калмыкия" в 14.30. 

 

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