Детские сады возобновили работу в обычном режиме

Это решение было принято на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Сегодня в Элисте открылись 11 из 34 дошкольных учреждений. Все объекты начнут возвращаться к привычному режиму поэтапно. Во главе угла - соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

Первый шаг - малыши должны пройти термометрию, второй - данные вносят в специальный журнал. Соблюдение утреннего фильтра - обязательное условие при приеме в дошкольное учреждение, говорит медсестра детсада №14 Надежда Потолохина. При малейшем подозрении на ОРВИ ребенка отправляют домой.

Екатерина Котенова говорит, что теперь, когда сына определила в детсад, можно и на работу выйти. Мальчику почти два года, ему нужно общение со сверстниками, хорошо, что открытие дошкольного учреждения совпало с возрастом ребенка, радуется многодетная мама.

Малыши с удовольствием погрузились в свои детсадовские будни, кто-то впервые пробует приготовленные заботливыми руками поваров кашу и запеканку, а другие успели соскучиться по любимым блюдам. После каждого приема пищи посуда погружается в дезраствор на 30 минут. В каждой группе установлены рециркуляторы. Уборка помещений проводится регулярно.

В условиях пандемии обязательно должны учитываться рекомендации Роспотребнадзора. Средства защиты должны использовать только сотрудники, которые непосредственно контактируют с детьми.

Напомним, из-за неблагополучной эпидобстановки в прошлом году были закрыты все детские сады. Работали только дежурные группы. Их посещали дети официально трудоустроенных родителей на основании справки работодателей. Теперь постепенно дошкольные учреждения возобновляют деятельность в полном режиме, с соблюдением санитарных требований.