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13 апреля, 14:57
НовостиКультура

Посмотреть фильмы на широких экранах смогут еще больше жителей Калмыкии

Посмотреть фильмы на широких экранах смогут еще больше жителей Калмыкии

 

 Фонд кино объявил о старте нового конкурса на финансирование модернизации кинозалов в рамках Национального проекта «Культура».

В этом году запланировано поддержать не менее 120 объектов. Будем надеяться, что отбор пройдут и заявки от организаций степного края. Ведь положительный пример уже есть. В 2020 году  в программе приняли участие практически все районы республики.

На сегодня в Лаганском районе работает новый современный кинозал на 48 мест. Свой шанс могут получить и другие муниципалитеты.

 

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