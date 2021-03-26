Посмотреть фильмы на широких экранах смогут еще больше жителей Калмыкии

Фонд кино объявил о старте нового конкурса на финансирование модернизации кинозалов в рамках Национального проекта «Культура».

В этом году запланировано поддержать не менее 120 объектов. Будем надеяться, что отбор пройдут и заявки от организаций степного края. Ведь положительный пример уже есть. В 2020 году в программе приняли участие практически все районы республики.

На сегодня в Лаганском районе работает новый современный кинозал на 48 мест. Свой шанс могут получить и другие муниципалитеты.