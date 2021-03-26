Принять участие в выборах, не выходя из дома

Скоро сделать это смогут все жители Калмыкии и других регионов России. Пока дистанционное электронное голосование проводится в тестовом режиме. А для того, чтобы стать частью избирательного процесса - необходимо подать заявление на портале Госуслуг. Там будет размещен баннер. Нажав на него, пользователь попадет на страницу о проведении дистанционного электронного голосования, затем – в раздел «Подайте заявление».

После внесения избирателем требуемых персональных данных и их автоматической проверки, документ поступает в ЦИК России. Если же подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг у гражданина нет, он не сможет участвовать в дистанционном волеизъявлении.

Обращаем внимание, что подать заявление можно будет с 21 апреля по 7 мая. Само голосование будет проходить с 8 часов 12 мая до 20 часов 14 мая.