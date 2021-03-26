В прокуратуре республики рассмотрели вопросы противодействия экономическим преступлениям

Заседание межведомственной рабочей группы состоялось под председательством прокурора республики Евгения Курмаева.

В мероприятии приняли участие руководитель межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу в ЮФО Герман Шатский, а также представители правоохранительных ведомств.

Основной темой обсуждения стало взаимодействие оперативных подразделений и следственного корпуса с органами Росфинмониторинга при выявлении и пресечении преступлений связанных с поступлениями экономической направленности.

Как было отмечено в ходе заседания, за прошедший год, по сравнению с предыдущими, доля выявленных преступлений экономической направленности выросла в три раза.

Все фигуранты преступной деятельности привлечены к уголовной ответственности.

В целом, в 2020 и текущем году в в Росфинмониторинг направлено свыше 200 запросов в рамках расследуемых уголовных дел.

Также, в рамках встречи, был затронут ряд определенных недостатков, существующих в работе силовых ведомств республики, не позволяющих в полной мере использовать и реализовывать возможности органов финансового мониторинга.

В результате вмешательства прокуратуры республики, в работе правоохранительных органов устранено более 60 нарушений закона в данном направлении.