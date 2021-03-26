В Русской национальной гимназии открылся стрелковый клуб

Меткости и успешных тренировок. Такое пожелание слышат школьники Калмыкии, которые планируют стать чемпионами по стрельбе. У них появилась возможность обучиться практическим навыкам. Причём бесплатно. На базе Русской национальной гимназии открылся клуб, для тех, кто мечтает покорить спортивные вершины.

В числе первых членов клуба - Егор Чернявский. Увлекается стрельбой с самого детства. Говорит, что в республике – немало любителей. Вот только не хватает технических навыков. Сам Егор собирается в будущем работать в силовых структурах, а потому - уже сейчас учится обращаться с оружием.

За короткое время новый клуб пополнили больше 60 человек. Пока здесь тренируют детей и подростков. Несмотря на кажущуюся простоту, этот вид спорта требует, помимо физической выносливости, максимальной собранности и умения концентрироваться.

Дети занимаются на безвозмездной основе. А сама идея организовать для них занятия принадлежит председателю Федерации практической стрельбы Калмыкии – Баатру Баджаеву. В планах: организовать группу для взрослых и граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Эти ребята готовы постоянно заниматься, быть дисциплинированными и физически крепкими. Ведь только при этих условиях можно добиваться успехов. Пока они используют пневматические пистолеты, а в дальнейшем – смогут освоить винтовки и карабины. Сегодня идет подготовка к возможному участию в первенстве Ставропольского края по стрельбе среди любителей. В случае удачного выступления, команда сможет попасть на Первый Всероссийский юниорский чемпионат.





