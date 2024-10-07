Орнитологи из Калмыкии приняли участие в работе IХ Международной конференции по изучению и охране хищных птиц «Дневные хищные птицы и совы Северной Евразии: изучение и охрана».

Конференция организована при поддержке Астраханского государственного заповедника, Мензбировского орнитологического общества, Союза охраны птиц России, рабочей группы по хищным птицам Северной Евразии. Участниками стали более 50 специалистов из различных регионов России и зарубежья, в том числе Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Венгрии, Испании и Великобритании.

Научный сотрудник заповедника «Чёрные земли» Антон Абушин и доцент Калмыцкого Госуниверситета, орнитолог Валентин Музаев представили международному сообществу орнитологов свои доклады.

Организаторы уверены, что проведение конференции существенно повлияет на решение проблем исследования и сохранения хищных птиц и сов Северной Евразии, а встреча на конференции станет еще одним поводом для сотрудничества участников.