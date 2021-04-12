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6 мая, 16:24
Новости

Готовятся к приему детей детские лагеря в Яшалтинском и Городовиковском районах

Готовятся к приему детей детские лагеря в Яшалтинском и Городовиковском районах

Так, на территории лагеря  «Лесная сказка» в эти дни завершается капитальный ремонт и уже в июне он откроет свои двери для школьников региона.

Ремонтные работы проведены и в лагере «Березка». За последние два года там привели в порядок пищеблок, кабинеты, медпункт, душевые, улучшили освещение территории, обновили окна, двери, пожарную систему, а также отремонтировали кемпинги. Завершили работы и в Казачьем кадетском корпусе. Сейчас там благоустраивают территорию.

Кроме того, как стало известно, капремонт в этом году ожидает Яшалтинскую и Красномихайловскую школы. А в селе Эсто-Алтай совсем скоро откроется детский сад на 50 мест.

 

 

 

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