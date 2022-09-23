17 октября, 11:22
Прием заявок на V Всероссийский конкурс "Лучший эковолонтерский отряд" продолжается
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Номинаций несколько, среди них "Помогаем заповедникам", "Эковолонтеры – рекам, озерам и морям", "Мусору – нет!", "Эковолонтеры города", "Экодело". Есть и проекты для дошкольных образовательных организаций и начальной школы.
Номинаций несколько, среди них "Помогаем заповедникам", "Эковолонтеры – рекам, озерам и морям", "Мусору – нет!", "Эковолонтеры города", "Экодело". Есть и проекты для дошкольных образовательных организаций и начальной школы.
Участники конкурса посетят лекции и мастер-классы от педагогов из лучших вузов страны, смогут опубликовать исследования в научно-методических изданиях, презентовать уникальный опыт волонтерского отряда. Организатор - неправительственный фонд имени Вернадского.
Главная цель масштабного проекта - повысить уровень экологической культуры и образования жителей России, а также представить лучшие эковолонтерские инициативы.