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17 октября, 11:22
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Прием заявок на V Всероссийский конкурс "Лучший эковолонтерский отряд" продолжается

Прием заявок на V Всероссийский конкурс "Лучший эковолонтерский отряд" продолжается

Номинаций несколько, среди них "Помогаем заповедникам", "Эковолонтеры – рекам, озерам и морям", "Мусору – нет!", "Эковолонтеры города", "Экодело". Есть и проекты для дошкольных образовательных организаций и начальной школы.

Участники конкурса посетят лекции и мастер-классы от педагогов из лучших вузов страны, смогут опубликовать исследования в научно-методических изданиях, презентовать уникальный опыт волонтерского отряда. Организатор - неправительственный фонд имени Вернадского.

Главная цель масштабного проекта - повысить уровень экологической культуры и образования жителей России, а также представить лучшие эковолонтерские инициативы.

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