Известна дата сдачи выпускных экзаменов у старшеклассников

Минпросвещения России и Рособрнадзор опубликовали проекты совместных приказов с расписанием ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ на 2023 год. Досрочный период ЕГЭ планируют провести с 20 марта по 19 апреля. Основной состоится с 26 мая по 1 июля, а дополнительный – с 6 по 19 сентября.



Чтобы своевременно выдать аттестаты о среднем общем образовании, экзамены по обязательным предметам установили в расписании одними из первых. ЕГЭ по русскому языку в следующем году пройдет 29 мая.



Базовую и профильную математику выпускники будут сдавать в один день – 1 июня.ОГЭ для девятиклассников тоже разделили на 3 периода: досрочный (с 21 апреля по 16 мая), основной (с 24 мая по 1 июля) и дополнительный (с 4 по 23 сентября).