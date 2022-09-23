"Найди свое призвание!"

С сегодняшнего дня стартует Всероссийская профориентационная неделя для старшеклассников и студентов колледжей Калмыкии. Мероприятие проведет университет "Синергия" при поддержке комитета Госдумы по молодежной политике и международной гимназии инновационного центра "Сколково".



В онлайн-марафоне спикерами выступят профессиональные хедхантеры, бизнес-тренеры, коучи, карьерные консультанты. Также ребята смогут получить рекомендации от профориентологов и топ-менеджеров крупных компаний.



"Участникам предстоит выполнить интерактивные задания, пройти диагностику способностей, а также изучить тематические материалы", – сообщает пресс-служба Минцифры республики.