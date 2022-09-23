17 октября, 08:59
 13 °C
62,47
63,06
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
17 октября, 10:56
Новости

"Найди свое призвание!"

"Найди свое призвание!"

С сегодняшнего дня стартует Всероссийская профориентационная неделя для старшеклассников и студентов колледжей Калмыкии. Мероприятие проведет университет "Синергия" при поддержке комитета Госдумы по молодежной политике и международной гимназии инновационного центра "Сколково".

В онлайн-марафоне спикерами выступят профессиональные хедхантеры, бизнес-тренеры, коучи, карьерные консультанты. Также ребята смогут получить рекомендации от профориентологов и топ-менеджеров крупных компаний.

"Участникам предстоит выполнить интерактивные задания, пройти диагностику способностей, а также изучить тематические материалы", – сообщает пресс-служба Минцифры республики.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия