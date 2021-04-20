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19 мая, 14:04
НовостиОбразование

Девятиклассники Калмыкии сегодня написали контрольные работы по физике и истории вместо отмененного ОГЭ

Девятиклассники Калмыкии сегодня написали контрольные работы по физике и истории вместо отмененного ОГЭ

 

 14 школьников Элистинской многопрофильной гимназии выбрали точную науку. Испытания проводили с соблюдением санитарных норм. По словам заместителя директора по учебно-воспитательной работе Ларисы Лиджигоряевой, варианты составлены по ранее подготовленным моделям Госэкзамена. Результат контрольной может быть использован при зачислении в профильные классы.

Впереди обществознание, химия, география, иностранные языки. Резервных сроков не будет. Дети с ограниченными возможностями здоровья могут писать контрольные по желанию.

 Как сообщили в профильном министерстве, результаты не повлияют на допуск к Государственной аттестации. Оценки выставят в классный журнал.

 

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