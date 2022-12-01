Модельные библиотеки – новые возможности

В рамках Национального проекта «Культура» инновационные книгохранилища открылись в Комсомольском, Лагани, Элисте. Более 6800 читателей получили новое современное комфортное пространство для проведения досуга, сообщает пресс-служба правительства республики.



А в этом году планируется создание модельной библиотеки в селе Садовое Сарпинского района. Сельские и районные библиотеки республики могут принимать участие в конкурсном отборе ежегодно.