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16 января, 09:04
Новости

Модельные библиотеки – новые возможности

Модельные библиотеки – новые возможности
В рамках Национального проекта «Культура» инновационные книгохранилища открылись в Комсомольском, Лагани, Элисте. Более 6800 читателей получили новое современное комфортное пространство для проведения досуга, сообщает пресс-служба правительства республики.

А в этом году планируется создание модельной библиотеки в селе Садовое Сарпинского района. Сельские и районные библиотеки республики могут принимать участие в конкурсном отборе ежегодно.
 
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