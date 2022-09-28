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14 ноября, 09:33
Новости

14 ноября - Всемирный день борьбы с диабетом

14 ноября - Всемирный день борьбы с диабетом

Ученые всего мира ведут многочисленные научные исследования, ищут возможность предупредить развитие сахарного диабета. Получены убедительные данные о том, что значительную долю случаев заболевания можно предотвратить, соблюдая принципы здорового образа жизни: рациональное питание, регулярная физическая активность, поддержание нормальной массы тела, отказ от вредных привычек.

А основная цель Всемирного дня борьбы с диабетом - повысить информированность всех слоев населения о симптомах болезни, о возможных осложнениях и необходимости прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.

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