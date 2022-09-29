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1 декабря, 08:26
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Больной заразной формой туберкулеза принудительно госпитализирован для прохождения лечения

Больной заразной формой туберкулеза принудительно госпитализирован для прохождения лечения

Прокуратурой Элисты установлено, что местный житель, страдающий активной формой туберкулеза, в течение длительного времени необоснованно уклонялся от лечения, чем создавал угрозу для здоровья и жизни окружающих.

Прокурор города обратился в суд с административным исковым заявлением о принудительной госпитализации в специализированное медицинское учреждение.

Элистинский городской суд данное требование удовлетворил. В настоящее время гражданин принудительно госпитализирован в Республиканский противотуберкулезный диспансер и получает необходимое лечение.

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