1 декабря, 08:26
Больной заразной формой туберкулеза принудительно госпитализирован для прохождения лечения
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Прокуратурой Элисты установлено, что местный житель, страдающий активной формой туберкулеза, в течение длительного времени необоснованно уклонялся от лечения, чем создавал угрозу для здоровья и жизни окружающих.
Прокуратурой Элисты установлено, что местный житель, страдающий активной формой туберкулеза, в течение длительного времени необоснованно уклонялся от лечения, чем создавал угрозу для здоровья и жизни окружающих.
Прокурор города обратился в суд с административным исковым заявлением о принудительной госпитализации в специализированное медицинское учреждение.
Элистинский городской суд данное требование удовлетворил. В настоящее время гражданин принудительно госпитализирован в Республиканский противотуберкулезный диспансер и получает необходимое лечение.