Больной заразной формой туберкулеза принудительно госпитализирован для прохождения лечения

Прокуратурой Элисты установлено, что местный житель, страдающий активной формой туберкулеза, в течение длительного времени необоснованно уклонялся от лечения, чем создавал угрозу для здоровья и жизни окружающих.



Прокурор города обратился в суд с административным исковым заявлением о принудительной госпитализации в специализированное медицинское учреждение.



Элистинский городской суд данное требование удовлетворил. В настоящее время гражданин принудительно госпитализирован в Республиканский противотуберкулезный диспансер и получает необходимое лечение.