Президент в Послании Федеральному собранию обозначил о необходимости развития туристских объектов

И один из приоритетов – создание объектов индустрии. Для этого в ближайшее время в регионе будет запущена программа льготных кредитов со ставкой 3-5%. Об этом сообщает Глава региона. Это новый импульс в совершенствовании туристского кластера страны и в повышении комфорта отдыхающих. А также это хороший инструмент и для Калмыкии, где сфера активно развивается и набирает популярность, отметил Бату Хасиков.

«Например, мы реализовываем проект туристско-рекреационного кластера «Чёрные земли», который стал одним из финалистов Всероссийского конкурса по развитию экотуризма. А уже в эту субботу на Фестивале тюльпанов познакомим участников с богатством нашей природы, историей и культурой. И напомним о важности сохранения краснокнижных цветов» - подчеркнул Глава региона.

Фестиваль тюльпанов состоится уже завтра на территории экостоянки Шатта в Целинном районе. Добраться туда можно на автобусах, курсировать они будут с площади Пагоды семи дней с 11 дня до 7 часов вечера, а билеты можно приобрести и на месте отправки, и у входа на экостоянку.

Программа опубликована на официальной странице Фестиваля.

Но, помимо обязательного соблюдения санитарных требований, стоит помнить еще одно условие: рвать тюльпаны– запрещено! За это полагается штраф в размере от 2,5 тысяч рублей.