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2 мая, 10:18
НовостиСобытиеРелигия

Бату Хасиков поздравил жителей Калмыкии со светлым праздником Пасхи

Бату Хасиков поздравил жителей Калмыкии со светлым праздником Пасхи

"Праздник Святой Пасхи пробуждает искренние чувства и помыслы, укрепляет веру в торжество справедливости и милосердия. Он объединяет людей в заботе о ближнем и в стремлении творить благие дела. Он несет в себе радость, доброту и надежду на лучшее.

Светлое Христово Воскресенье способствует сближению людей, укреплению мира и согласия между представителями разных конфессий, проживающих в нашей республике.

Пусть этот светлый праздник принесёт в каждый дом счастье и процветание. Желаю всем жителям республики крепкого здоровья, благополучия и добра!" - говорится в поздравлении Главы Калмыкии Бату Хасикова

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