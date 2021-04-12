Бату Хасиков поздравил жителей Калмыкии со светлым праздником Пасхи

"Праздник Святой Пасхи пробуждает искренние чувства и помыслы, укрепляет веру в торжество справедливости и милосердия. Он объединяет людей в заботе о ближнем и в стремлении творить благие дела. Он несет в себе радость, доброту и надежду на лучшее.

Светлое Христово Воскресенье способствует сближению людей, укреплению мира и согласия между представителями разных конфессий, проживающих в нашей республике.

Пусть этот светлый праздник принесёт в каждый дом счастье и процветание. Желаю всем жителям республики крепкого здоровья, благополучия и добра!" - говорится в поздравлении Главы Калмыкии Бату Хасикова