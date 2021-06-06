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1 июля, 14:24
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Президент страны Владимир Путин направил поздравления с 15-летием вещания сотрудникам телеканала «Россия 24»

Президент страны Владимир Путин направил поздравления с 15-летием вещания сотрудникам телеканала «Россия 24»

 

«С первых вещаний телеканал «Россия 24» заявил о себе как об одном из наиболее востребованных новостных проектов ВГТРК и отечественного телевидения в целом. За прошедшее время он значительно укрепил свой информационный, творческий, кадровый потенциал, завоевал доверие огромной аудитории – и в нашей стране, и за её пределами.

Отрадно, что сегодня телеканал успешно развивается, демонстрирует высокую конкурентоспособность. Используя современные технологии, знакомит людей с самыми важными событиями в общественной, научной, культурной, спортивной жизни России и других государств.

Убеждён, что столь неизменная популярность «России 24» – результат слаженной, эффективной работы талантливой команды, вашей профессиональной компетентности и уважения к зрителям» - в частности, говорится в поздравлении Главы государства

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