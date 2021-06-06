Первые туристы из степного региона отправились в Турцию после открытия границы

Напомним, полномасштабное чартерное авиасообщение с одним из самых популярных и востребованных курортов было запущено после трехмесячного перерыва. В регионе это вызвало спрос на путевки в средиземноморскую страну и массовые отмены поездок на Юг России. Но для въезда за границу местным путешественникам, все же, придется столкнуться с некоторыми ограничениями. Подробнее расскажем сегодня в дневном выпуске «Вести Калмыкия».