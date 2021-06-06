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1 июля, 14:57
НовостиCOVID-19Общество

Бату Хасиков обратился к жителям региона с просьбой прислушаться к словам Президента о вакцинации

Бату Хасиков обратился к жителям региона с просьбой прислушаться к словам Президента о вакцинации

«Прививка убережёт от тяжелой формы COVID-19. Только скорейшее достижение коллективного иммунитета поможет нам избежать возврата к масштабным ограничениям, сохранить рабочие места и сберечь наше здоровье».

Глава региона призвал земляков соблюдать меры предосторожности и вакцинироваться. Также Бату Хасиков подчеркнул, что готов провести прямой эфир, как рекомендовал Владимир Путин руководителям регионов. Хасиков отметил, что Президент задаёт очень высокую планку для глав всех уровней.

«Прямая линия – это уникальный формат открытого общения Президента с жителями, который, едва ли, способны повторить нынешние первые лица ведущих держав. Мы видим, как он погружен в любую проблематику, которая волнует жителей страны, детально знает острые и сложные темы. И главное – какое внимание уделяет каждому вопросу,  доходчиво показывает, что принимаемые стратегические решения опираются как на глобальные вызовы, так и на знание потребностей россиян», добавил Бату Хасиков.

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