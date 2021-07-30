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24 августа, 15:07
НовостиСоциальная политика

Президент сегодня подписал указ о единовременной выплате в 10 тысяч рублей всем пенсионерам

Президент сегодня подписал указ о единовременной выплате в 10 тысяч рублей всем пенсионерам

Она коснется, по данным ПФР, больше 75-ти тысяч жителей Калмыкии. Деньги должны поступить уже в сентябре. Никаких заявлений подавать не нужно. Пенсионный фонд сам подготовит все необходимые бумаги и направит деньги. Единовременная выплата предусмотрена и для военных пенсионеров. Напомним, о новой мере поддержки Владимир Путин объявил в воскресенье, на встрече с представителями «Единой России». Глава государства отметил, что необходимость такой меры вызвана инфляцией, которая "подъедает" пенсионные накопления граждан.

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