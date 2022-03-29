Президент России Владимир Путин объявил 2022—2031 годы десятилетием науки и технологий

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин также поручил привлечь «талантливую молодёжь в сферу исследований и разработок» а также содействовать вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны. В Калмыцком государственном университете есть все предпосылки для успешной работы в этом направлении. Он вошел в число участников программы академического лидерства «Приоритет-2030» Сейчас здесь уже идет практическая работа по реализации проекта.

Так в университете был создан региональный научно-производственный центр, одна из задач, которую намерены здесь решать, это воспроизводство сельскохозяйственных животных и организация проведения оценки животных- производителей. Впрочем, здесь намерены активно включиться в решение всех задач, которые стоят перед регионом.