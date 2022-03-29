Профессор КалмГУ, почетный работник науки и техники РФ Аркадий Натыров прокомментировал указ Президента России

Аркадий Натыров отметил: «Сегодня надо создавать организационные центры не только по животноводству, но и по растениеводству. Мы очень нуждаемся в семенах сахарной свеклы, лука, картофеля, который у нас всегда был в изобилии. Поэтому все это необходимо создавать и, я думаю, что за эти годы эта большая работа будет сделана. Эти задачи нужно решать не только в плане создания селекционного центра, но и в создании новых породных животных все это потребует очень большого внимания. В этой связи указ президента своеверменный.»