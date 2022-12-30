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9 января, 09:01
Новости

Сегодня верующие степной столицы смогут соприкоснуться с частицей мощей Святой блаженной Матроны Московской

Сегодня верующие степной столицы смогут соприкоснуться с частицей мощей Святой блаженной Матроны Московской

К святыни будет организован доступ прихожан. Это одна из самых известных и почитаемых православных святых, с рождения она имела дар чудотворения. Она помогает всем, кто обращается к ней со своими просьбами и молитвами.

При жизни она давала исцеление, мудрый совет в делах, касающихся личной жизни, учебы, работы, финансовых проблем. Святая не просто помогает, она укрепляет веру в бога.

Ковчег начал свой путь с Городовиковска, после чего побывал в Яшкуль и Лагани. В Элисте святыню доставили к храму Сергия Радонежского, здесь она пробудет до 17 января. Затем отправится в другие районы Калмыкии. А именно в Тундутово, Большой Царын, Малые Дербеты, Шарнут, Садовое, Обильное, Кегульту, Овату, Вознесеновку и Приютное.

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