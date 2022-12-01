Калмыкия присоединилась к всероссийской акции «Ночь музеев»

Для элистинцев была подготовлена обширная программа. Это авторские экскурсии, концерт народного хора ветеранов и молодых исполнителей, мастер-классы. А также была возможность прикоснуться к истории предков. Желающие вместе с экскурсоводами по карте калмыцких кочевий отправились в кибитку, а затем - на встречу Петра I с Аюкой ханом.

Все эти мероприятия прошли в национальном музее. А военно-патриотическая акция «Время делать добро» была организована в поддержку участников СВО.