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22 мая, 09:19
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Калмыкия присоединилась к всероссийской акции «Ночь музеев»

Калмыкия присоединилась к всероссийской акции «Ночь музеев»

Для элистинцев была подготовлена обширная программа. Это авторские экскурсии, концерт народного хора ветеранов и молодых исполнителей, мастер-классы. А также была возможность прикоснуться к истории предков. Желающие вместе с экскурсоводами по карте калмыцких кочевий отправились в кибитку, а затем - на встречу Петра I с Аюкой ханом.

Все эти мероприятия прошли в национальном музее. А военно-патриотическая акция «Время делать добро» была организована в поддержку участников СВО.

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