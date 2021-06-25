«Преодолев стремнины века» - книга памяти Николая Ивановича Кичапова

Николай Иванович Кичапов участник войны, ученый, один из старейших аграриев республики, соратник Басана Городовикова. Он принимал активное участие в восстановлении Калмыкии в послевоенные годы. Работал в партийных органах. И каждая запись в его трудовой книжке — это не просто место работы, это плодотворный труд на благо всего региона. Николай Иванович также занимался научной деятельностью, принимал участие в общественной жизни, и в патриотическом воспитании молодежи.