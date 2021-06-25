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20 июля, 12:57
НовостиСтроительство

Дороги Калмыкии постепенно приводят в порядок

Дороги Калмыкии постепенно приводят в порядок

Ремонтные работы на трассах Яшкуль-Комсомольский-Артезиан и Улан-Хол-Лагань близятся к завершению. На днях объекты посетили специалисты профильного министерства. Они заключили: дороги будут сданы в эксплуатацию уже в конце этого месяца. А на трассе Утта-Юста-Цаган-Аман уже укладывают верхний слой покрытия. Работы ведут сотрудники Яшкульского дорожного управления номер 2. Что касается участка трассы Элиста-Арзгир-Минеральные воды, где ликвидируют участки дороги, деформированные в зимний период, то там были обнаружены дефекты. Подрядчику отправлено предписание на устранение замечаний.

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