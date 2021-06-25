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20 июля, 11:45
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Сегодня мусульмане Калмыкии отмечают Курбан-Байрам

Сегодня мусульмане Калмыкии отмечают Курбан-Байрам

Курбан-Байрам - один из самых главных праздников. Он знаменует собой окончание хаджа, паломничества в священный город Мекку и выпадает на 70-й день после священного месяца Рамадан. Началось всё с заходом солнца накануне. В течение нескольких дней верующие будут совершать омовения, молиться и посещать родных и близких, дарить им подарки. Как Курбан-Байрам встретили в степном регионе - смотрите в дневном выпуске "Вести Калмыкия" в 14:30.

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