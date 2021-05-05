Премия «Здравомыслие» объявляет старт подачи заявок

Организаторы премии «Здравомыслие» приглашают принять участие авторов, пишущих на тему здоровья и здорового образа жизни, о медицине и ее открытиях, о врачах и их пациентах

В 2022 году медицинская литературная премия «Здравомыслие» проходит в четвертый раз. Цель премии - содействие врачебной практике, а также популяризация основ медицины и здорового образа жизни среди россиян.

Организаторами премии выступают Министерство здравоохранения РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, международная сеть аудиторско-консалтинговых фирм PwC и телеканал «Доктор».

Для того чтобы выдвинуть работу на соискание премии «Здравомыслие», необходимо подать заявку на сайте. К участию приглашаются авторы книг, книжные издательства, члены попечительского совета, члены жюри, а также профессиональные медицинские и учебные учреждения.

В рамках премии «Здравомыслие» будут определены лучшие отечественные и зарубежные авторы в следующих номинациях:

«Рецепт здоровья» – популярные книги о здоровье и здоровом образе жизни на основе личного или профессионального опыта, рассчитанные на массовую аудиторию;

– популярные книги о здоровье и здоровом образе жизни на основе личного или профессионального опыта, рассчитанные на массовую аудиторию; «Шаг вперёд» – книги об истории медицинской науки, её возможностях и открытиях, основанные на доказательной медицине;

– книги об истории медицинской науки, её возможностях и открытиях, основанные на доказательной медицине; «Эскулап» – мемуары и биографии врачей;

– мемуары и биографии врачей; «Лучшая идея книги» ­– для специалистов и блогеров, которые пропагандируют здоровый образ жизни и выступают с идеями новых книг. Автор лучшей идеи получит возможность опубликовать книгу в издательстве БОМБОРА.

В состав экспертного совета премии вошли представители медицинского сообщества, средств массовой информации и издательств, которые необходимы для обеспечения независимой, профессиональной оценки соответствия заявленным номинациям, осуществления контроля и обеспечения прозрачности премии по отбору произведений.

Приём заявок завершится 31 мая 2022 года, далее все заявки пройдут оценку на соответствие требованиям премии экспертным советом «Здравомыслия» и будут допущены до народного голосования.

Второй этап– народное голосование – пройдет на платформе Crowdspace на официальном сайте премии«Здравомыслие». По его результатам будет сформирован шорт-лист книг, допущенных к голосованию жюри. С 20 сентября по 10 октября жюри, в состав которого вошли представители профессионального медицинского сообщества, журналисты и общественные деятели, определят победителей премии «Здравомыслие» 2022 года.

Награждение победителей премии состоится в ноябре на торжественной церемонии в Москве.

Подробнее о премии на сайте: premiya.doc-tv.ru.

Параметры номинации и ориентиры по темам книг для номинации “Лучшая идея книги” указаны на сайте премии.