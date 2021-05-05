Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года-2022»

Ею стала многодетная семья Санала и Любови Кадаевых из села Троицкое Целинного района. Она набрала наибольшее количество баллов. Об этом сообщает Министерство социального развития, труда и занятости республики.

По итогам второго этапа конкурса, победителями в номинациях также стали семьи: Санала и Баиры Зверевых из Малодербетовского района, Эренцена и Саглары Кегдышевых из Юстинского района, Алексея и Айсы Лисицыных из Кетченеровского района. Они получат по 50 тысяч рублей. А семья Кадаевых помимо этой суммы, получит главный приз – 100 тысяч рублей.

Конкурс проводился Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, при содействии Минтруда России с 2016 года, и направлен на пропаганду и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.