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13 мая, 14:24
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Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года-2022»

Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года-2022»

Ею стала многодетная семья Санала и Любови Кадаевых из села Троицкое Целинного района. Она набрала наибольшее количество баллов. Об этом сообщает Министерство социального развития, труда и занятости республики. 

По итогам второго этапа конкурса, победителями в номинациях также стали семьи: Санала и Баиры Зверевых из Малодербетовского района, Эренцена и Саглары Кегдышевых из Юстинского района, Алексея и Айсы Лисицыных из Кетченеровского района. Они получат по 50 тысяч рублей. А семья Кадаевых помимо этой суммы, получит главный приз – 100 тысяч рублей.

Конкурс проводился Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, при содействии Минтруда России с 2016 года, и направлен на пропаганду и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства. 

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