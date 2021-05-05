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13 мая, 13:22
НовостиСельское хозяйство

В текущем году под яровые культуры планируют более 60 тысяч гектар

В текущем году под яровые культуры планируют более 60 тысяч гектар

Об этом сообщает министр сельского хозяйства Максим Менкнасунов в своем телеграм-канале. На сегодня посеяно 65% от плана, а это почти 40 тысяч гектар. В этом году посевная кампания осуществляется более быстрыми темпами, по сравнению с прошлым годом, в связи с наличием запасов продуктивной влаги в почве. Это позволяет надеяться на хорошие всходы. Планом предусмотрено произвести посев зерновых и зернобобовые на площади 34,5 тысяч гектар, масличные – займут 11 тысяч гектар,  более 14 тысяч – кормовые и чуть более  1 тысяч гектар - картофель и овощебахчевые.

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