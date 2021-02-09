В республике продолжается реализация федерального проекта «Комфортная городская среда»

Он является частью Национального проекта «Жильё и городская среда» и реализуется с 2019 года. Его задача - широкое вовлечение граждан в выбор общественных и дворовых территорий. В условиях пандемии это становится большой проблемой. И тут на помощь приходят волонтёры.

Федеральный проект по формированию комфортной городской среды успешно реализуется в регионах России с 2019 года. В текущем году в эту программу вошли 11 общественных территорий и 7 дворовых. На их благоустройство выделен 71 миллион рублей. Примерно столько же получит регион и в предстоящем 2022 году. Преобразятся площадки в Лагани, Элисте, Городовиковске, Ики-Бурульском, Яшалтинском, Тундутовском, Кетченеровском СМО.

Новшеством нынешнего голосования станет его максимальная доступность благодаря возможности онлайн-голосования за понравившуюся территорию. Элистинцы, не выходя из дома, смогут принять непосредственное участие в формировании облика своего города. Её главные преимущества - доступность и прозрачный выбор территории. Помогать в этом тем, кто не знаком с современными гаджетами и технологиями, будут волонтёры. Их набор уже начался.

Сегодня в добровольческую деятельность в республике вовлечено 16 тысяч человек, 56 различных организаций и учреждений. В регион внедрены все шаги Стандарта поддержки добровольчества, разработанного АСИ по поручению Президента Владимира Путина. А с 2019 года начали работу Республиканский ресурсный центр поддержки добровольчества и Межведомственный Совет по вопросам развития волонтерства.

Александр Сельдиков одним из первых зарегистрировался на сайте Добро.ру. Он в этом движении уже более 4 лет. На его счету Чемпионат мира по футболу, Спартакиада в Казани и многие другие яркие мероприятия.

В штабе волонтёров планируют набрать не менее 500 человек. Причём это могут быть как совсем ещё юные граждане от 14 лет, так и серебряные волонтёры - люди в зрелом возрасте, готовые прийти на помощь тем, кто нуждается в этом.