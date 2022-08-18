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12 сентября, 12:56
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Премьера второго трейлера картины «Сердце пармы»

Премьера второго трейлера картины «Сердце пармы»

Главный герой проходит путь от ребенка, пережившего нападение врага и смерть отца в жестокой бойне, - до юноши, испытывающего отвращение к жестокости и насилию. От молодого князя, талантливого переговорщика, ищущего компромиссы во имя объединения разрозненных земель, - до хитроумного и беспощадного к врагам воина. Любовь к красавице-язычнице Тиче ставит Михана перед выбором всей жизни – чувство или долг.

В «Сердце пармы» - масштабной экранизации знаменитого романа одного из самых читаемых российских писателей Алексея Иванова снимались Александр Кузнецов, Елена Ербакова, Сергей Пускепалис, Евгений Миронов, Виталий Кищенко, Федор Бондарчук, Елена Панова, Роза Хайруллина и Илья Маланин.

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