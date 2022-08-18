Премьера второго трейлера картины «Сердце пармы»

Главный герой проходит путь от ребенка, пережившего нападение врага и смерть отца в жестокой бойне, - до юноши, испытывающего отвращение к жестокости и насилию. От молодого князя, талантливого переговорщика, ищущего компромиссы во имя объединения разрозненных земель, - до хитроумного и беспощадного к врагам воина. Любовь к красавице-язычнице Тиче ставит Михана перед выбором всей жизни – чувство или долг.



В «Сердце пармы» - масштабной экранизации знаменитого романа одного из самых читаемых российских писателей Алексея Иванова снимались Александр Кузнецов, Елена Ербакова, Сергей Пускепалис, Евгений Миронов, Виталий Кищенко, Федор Бондарчук, Елена Панова, Роза Хайруллина и Илья Маланин.